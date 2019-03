Kleine Zeitung +

Ähnlichkeit mit Pittsburgh Penguins Drohen dem KAC jetzt Schwierigkeiten wegen des Play-off-Logos?

Der Villacher Alexander Messmer hat im Vorjahr ein Play-off-Logo für die Pittsburgh Penguins entworfen. Heuer tauchte ein ähnliches Logo beim KAC in Österreich auf. Believe it - or not.