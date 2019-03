Seit dem Ausfall von Robin Gartner spielt Patrick Harand in der Abwehr eine starke Rolle. KAC will heute in Bozen alles klar mache und den vierten Sieg in Serie feiern.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Patrick Harand hat das Spiel unter Kontrolle © GEPA pictures

Im Eishockey sind Allrounder eine eher seltene Spezies. Wer in seiner Mannschaft über zwei oder drei „Alleskönner“ verfügt, kann sie sich mehr als glücklich darüber schätzen. Beim KAC gibt es zwei Akteure, die bis auf die Torhüterrolle so gut wie jede Position gut ausüben können. Dabei handelt es sich um Thomas Hundertpfund und Patrick Harand. Auf das Duo ist Verlass, egal, ob die beiden Spieler als Flügel, Mittelstürmer oder Verteidiger zum Einsatz kommen. In Match drei gegen Bozen beorderte Trainer Petri Matikainen Hundertpfund wieder in die Centerposition, Harand lief als Abwehrspieler auf, wie es seit dem Ausfall von Robin Gartner der Fall ist.

Große Routine

In der Abwehr mutierte der gebürtige Wiener in kürzester Zeit zu einem Schlüsselspieler, der für positive Verwunderung bei den Fans der Klagenfurter sorgt. Es ist schön anzusehen, mit welcher Ruhe Harand brenzlige Situationen meistert, wie er Checks verteilt und einsteckt. Und der 35-Jährige hat ein gutes Auge für seine Mitspieler. „Ich versuche, einfaches Hockey zu spielen, und schnell meine Beine zu bewegen. Natürlich erhalte ich von „Schume“ (Anm.: Martin Schumnig) eine tolle Unterstützung. Vor jeder Partie nehme ich mir vor, dass ich diese noch besser spiele als das letzte Spiel“, nennt der Allrounder sein Erfolgsrezept. In drei Matches als Abwehrspieler brachte es Harand schon auf ein Tor und zwei Assists, ist damit mit David Fischer zurzeit der beste Play-off- Verteidiger seiner Mannschaft. „Es kommt mir schon zugute, dass ich viele Jahre als Mittelstürmer agiere und vor allem den defensiven Job erledige, denn der große Scorer war ich ja nie“, lacht Harand, der unter Trainer Pierre Page in Salzburg eineinhalb Saisonen in der Abwehr eingesetzt wurde.

Patrick Harand vor Spiel vier

Für das vierte Duell gegen Bozen hat der Wiener ein gutes Gefühl, obwohl er zur Vorsicht mahnt. „Der Gegner hat nix zu verlieren, was ihn besonders gefährlich macht. Wir müssen wieder unser Spiel durchziehen, aggressiv nach vorne agieren, gut nach hinten arbeiten und als Team auftreten.“ Nicht mit dabei sein wird Nick Petersen, der für das Match geschont wird, um nicht ein unnotwendiges Risiko einzugehen.

Bei Bozen erhielt Mike Blunden nach seinem Stockstich beim 1:4 am Sonntag an Harand überraschend keine Sperre.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.