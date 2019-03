Drei Mal hatte das Affen-Orakel bisher getippt, drei Mal fiel die Wahl auf den KAC und alle drei Male hatten die Makaken von Affenberg in Landskron bisher recht. Wie sieht der Tipp für Spiel vier aus?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Markus Traussnig

Was ist nur mit diesen Affen los? Haben Sie einen "Hockey-Sense" oder irgendwelche Geheim-Informationen? Die Makaken vom Affenberg in Landskron sind bisher immer richtig gelegen, haben jeweils den KAC als richtigen Sieger in allen drei Viertelfinal-Partien gegen Bozen vorhergesagt. Und noch etwas war interessant: Beim zweiten Sieg des KAC (Stichwort: Marathon-Spiel) ließen sich die Makaken länger Zeit als üblich, bis sie ihre Wahl getroffen hatten.