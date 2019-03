Facebook

Marco Richter (rechts) fällt für den Rest der Saison aus © GEPA pictures

Der Ausfall von Marco Richter schmerzt den Rotjacken. Der gebürtige Wiener ist jener Spielertyp, der in der entscheidenden Phase der Meisterschaft seine starke Physis gut ins Spiel bringen kann. Im Play-off setzte man bei den Klagenfurtern große Hoffnungen auf den Stürmer, nun muss er sein verletztes Knie operieren lassen. Seinen Platz in der dritten Angriffsreihe neben Matt Neal und Stefan Geier wird Patrick Harand einnehmen. Auch Robin Gartner wird zum Play-off-Auftakt wohl fehlen, für ihn dürfte Christoph Duller Eiszeit in der Verteidigung bekommen.

Siim Liivik zu Bozen

Gespannt kann man sein, wer bei Bozen heute nicht auf das Eis laufen wird. Topscorer Brett Findlay (Schulter) mit großer Wahrscheinlichkeit, da geht man davon aus, dass er einen Großteil der Viertelfinal-Serie fehlen wird. Die Saison ist ja bekanntlich für Matt MacKenzie und Andrew Crescenzi vorbei. Gut überstanden dürfte Paul Geiger den Check von Niki Kraus im letzten Spiel in Klagenfurt haben. Der Verteidiger gibt sein Comeback, auch Marco Insam (Grippeerkrankung) spielt wieder. Fraglich ist Tormann Leland Irving, den Kanadier plagen große Knieprobleme. Er dürfte aber fit gespritzt werden.

