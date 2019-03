Facebook

Niki Kraus (rechts) im Zweikampf mit Alexander Cijan von Salzburg © GEPA pictures

Wenn heute das erste Bully fällt, werden die Spieler aus Bozen ihre Augen speziell auf Niki Kraus gerichtet haben. Der Stürmer hat in den beiden Spielen in der Pick-Round gezeigt, dass er so wie die gesamte Mannschaft mit der harten Gangart der Südtiroler keine Probleme hat. „Auswärts hab ich einen ganz gut erwischt, das hat er sicher einige Zeit gespürt“, erzählt der unbekümmerte Stürmer.

