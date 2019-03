Facebook

Im Vorjahr jubelte Bozen im Viertelfinale gegen Klagenfurt © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Andreas Pranter)

Als KAC-Geschäftsführer Oliver Pilloni beim Live-Pick verkündete, dass sich der KAC als Dritter für Bozen entschied, dürften bei manchem KAC-Fan Erinnerungen wach geworden sein. Im Vorjahr waren die Italiener lange am letzten Platz, zündeten in der Qualirunde richtig und blieben für die Rotjacken übrig. Dennoch war man fast sicher, mit Heimrecht würden die Italiener fallen. Doch Bozen siegte mit 4:2, drei Spiele gingen in die Overtime. Was danach passierte, ist Geschichte: Danach wurde auch Titelverteidiger Wien von der taktischen Finesse der Südtiroler überrascht, im Finale bezwang man auch noch Ligakrösus Salzburg.

Doch diesmal gab es beim Letzten der Pickround Turbulenzen, bevor die Spiele am Mittwoch (19.15 Uhr) in Klagenfurt beginnen. Die Italiener trennten sich kurz vorm Start der Playoffs von ihrem finnischen Meistermacher Kai Suikkanen, der das Team vom Tabellenende zum Titel führte. Der Nachfolger steht mit dem Kanadier Clayton Beddoes auch schon fest: Der 48-Jährige betreute vergangene Saison den ERC Ingolstadt in der DEL und ist seit diesem Zeitpunkt auch erfolgreich als Teamchef in Italien tätig. Zuvor arbeitete er zwei Jahre in Sterzing. Kann der KAC, der heuer zudem gefestigter auftrat, als im Vorjahr, die Italiener diesmal biegen? Sagen Sie es uns!

