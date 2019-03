Facebook

Lars Haugen absolvierte eine Trainingseinheit © GEPA pictures

Ziemlich ruhig war es am Vormittag in den Katakomben der Stadthalle in Klagenfurt, da die Mannschaft des KAC trainingsfrei hatte. Nur der zuletzt erkrankte Lars Haugen spulte mit Tormanntrainer Juha Soronen und drei Spielern von der AHL-Mannschaft eine Einheit auf dem Eis herunter. Nach dem Training bedankte sich der Norweger bei den drei Spielern für ihren Einsatz, so wie man es von einem Profiakteur es sich erwartet. "Es geht mir schon viel besser, ich bin noch ein bisschen verkühlt und die Bronchien machen mir noch etwas zu schaffen", sagt der Goalie mit den äußerst flinken Beinen.

Thomas Koch vor Bozen

Auf das Duell mit Bozen freut er sich schon, wobei es für Haugen ganz klar ist, dass es eine äußerst intensive Serie werden wird. "Jenes Team, das härter arbeiten wird, dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit am Ende gewinnen", ist er überzeugt. Überrascht zeigt er sich über die Ablöse von Bozen-Coach Kari Suikkanen. "Es ist schon ein ungewöhnlicher Zeitpunkt für eine Trainer-Ablöse", sagt Haugen.

Thomas Hundertpfund zu Bozen

