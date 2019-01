Etwa sechs Millionen Euro an Steuergeld wurden bisher in den Umbau der alten Stadthalle gepulvert. Sollte die Messe zum Flughafen übersiedeln müssen, könnte auch das Eissportzentrum abgerissen werden.

© Weichselbraun

Im Exklusiv-Interview mit der Kleinen Zeitung schilderte der Immobilien-Investor Franz Peter Orasch (Lilihill-Gruppe) seine Pläne in der Landeshauptstadt Klagenfurt. Dabei stach einigen Eishockey-Fans vor allem ein interessanter Punkt ins Auge. Orasch präferiert zukünftig das Messegelände zum Flughafen zu übersiedeln. "Ich halte das vorgesehene Areal am Flughafen aus mehreren Gründen für die beste Lösung: Wir bauen eine Infrastruktur wie Parkgarage, Lobby, Hotel und so weiter, die man doppelt nutzen und somit wesentlich effizienter und günstiger bewirtschaften kann."

