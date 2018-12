Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mitch Wahl schoss den ersten Treffer des KAC bei der 4:5-Niederlage in Fehervar © GEPA pictures

Die ersten 20 Minuten bot der KAC eine Vorstellung, die den Anschein machte, als wäre das Spiel in Fehervar ein völlig unnotwendiges Freundschaftsspiel. Die gesamte Mannschaft war nicht bereit, verlor so gut wie jeden Zweikampf, die Fehlpassquote war Saison-Rekordverdächtig und das Abwehrverhalten äußerst unkonzentriert. So hatten die Gastgeber leichtes Spiel, gingen in Unterzahl durch Andrew Sarauer in Führung und Anze Kuralt nützte einen massiven Fehler im eigenen Drittel der Klagenfurter zum 2:0.

Die Ansprache von Trainer Petri Matikainen dürfte mit ziemlich passenden Worten ausgefallen sein, denn im zweiten Abschnitt wussten die Gäste, dass es sich um ein Meisterschaftsspiel handelt. Das Engagement und das Zweikampfverhalten wurden besser, auch spielerisch lief es in die richtige Richtung. Die Athletiker kreierten mehrere gute Möglichkeiten, aber vor dem Tor waren sie vorerst mit ihrem Latein am Ende. So vergaben Mitch Wahl, Johannes Bischofberger oder Nick Petersen, um nur einige zu nennen, die besten Gelegenheiten oder trafen Metall. In den letzten zwei Minuten des Schlussdrittels verfielen die Klagenfurter wieder in das Strickmuster des ersten Abschnitts und wurden dafür wiederum prompt bestraft. Erneut war Kuralt zur Stelle und erhöhte auf 3:0.

Fehervar - KAC 5:4 (2:0, 1:0, 2:4) Tore: Sarauer (4. UZ), Kuralt (15., 40.), Erdely (53.), Szabo (57.) bzw. Wahl (41. PP), Petersen (44 Penalty), Comrie (51. PP), Unterweger (60.) KAC: Madlener (Haugen); Comrie-Fischer, Gartner-Schumnig, Unterweger-Strong, Obersteiner-Duller; Kozek-Koch-Petersen, Bischofberger-Wahl-Geier, Harand-Neal-Richter,Kraus-Liivik-Witting.

Mit dem ersten Treffer des KAC gleich nach Drittelbeginn durch Mitch Wahl, der einen seiner gefürchteten Schüsse maßgenau an MacMilan Carruth vorbei in die Maschen setzte, ging ein Ruck durch die Truppe. Als Petersen in Unterzahl auf und davon ging, konnte er nur mehr mit einem Foul gestoppt werden. Den verhängten Penalty verwertete der Kanadier eiskalt, plötzlich waren die Klagenfurter wieder im Geschäft. Adam Comrie in Überzahl stellte den Ausgleich her, da schien die Partie gedreht. Doch die Ungarn fanden auf die drei Gegentore mit Hilfe der KAC-Abwehr eine passende Antwort durch Csanad Erdely. Damit war die Moral der Rotjacken so gut wie gebrochen, erhöhten die Hausherren im Powerplay zum 5:3. Der neuerliche Anschlusstreffen von Clemens Unterweger 22 Sekunden vor dem Ende kam zu spät. Es war ein Selbstfaller der Klagenfurter, da sie viel zu spät den Ernst der Lage erkennen wollten.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.