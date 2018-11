Facebook

Die Rotjacken freuten sich über das 1:1 von Thomas Koch © GEPA pictures

Was der KAC in den Heimspielen gegen Fehervar und Znaim vermissen hat lassen, zeigte die Truppe von Petri Matikainen von der ersten Sekunde an gegen Salzburg, nämlich die Leidenschaft. Der vie angesprochene Funke ist auf die über 4000 Fans in der Klagenfurter Stadthalle schnell übergesprungen. Die Stimmung war toll, obwohl die Rotjacken Chance um Chance vergaben. In den ersten zehn Spielminuten schnürten die Klagenfurter die Bullen fast durchgehend in ihrer Defensivzone ein, kreierten tolle Einschussmöglichkeiten, aber die Cleverness vor dem Tor fehlte. Diese Fahrlässigkeit wurde von den Salzburgern bestraft, die aus dem Nichts durch Daniel Hochkofler in Führung. Ein Treffer, der die Gastgeber kurzzeitig schockierte, aber keine weiteren Folgen hatte.

