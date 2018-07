Facebook

Adam Comrie nimmt seine erste Europa-Station beim KAC wahr © Reading Royals/ECHL

Bereits vergangene Woche kündigte KAC-Sportmanager Johannes Reichel den Transfer eines neuen Imports in der Rotjacken-Defensive an. Weil noch Kleinigkeiten geklärt werden mussten, wurde erst heute der Transfer offiziell verkündet. Nun steht fest: Ein Routinier aus der AHL und ECHL wird die insgesamt achte Import-Position einnehmen. Name? Adam Comrie.

Auffällig gestalten sich besonders die Körpereigenschaften. Der 27-jährige gebürtige Kanadier (Linksschütze) bringt 100 Kilogramm auf die Waage, verteilt auf 1,93 Meter. Comrie wurde 2008 an insgesamt 80. Position von den Florida Panthers gedraftet, zu einem Einsatz in der NHL reichte es aber nicht.

Beim KAC unterschrieb der Hüne einen Vertrag über ein Jahr. In der Defensive der Rotjacken ist er der dritte Neuzugang nach Robin Gartner und Clemens Unterweger.

Vakant ist weiterhin die Stelle des Torhüter-Trainers. Nach dem Vertragsende von Reinhard Divis, der drei Jahre in Klagenfurt weilte, sieht die sportliche Führung keinen Grund für einen überhasteten Abschluss.

