Einen Punkt holten die Rotjacken im Auswärtsdoppel in Innsbruck und Bozen. Während man in Südtirol trotz dezimiertem Lineup eine respektable und sehr solide Leistung brachte und immerhin einen Punkt mitnehmen konnte, war die 3:4-Niederlage gegen die Haie umso ärgerlicher. In Anbetracht der vielen Ausfälle hätte es aber durchaus noch schlimmer kommen können. So reiste die Mannschaft von Kirk Furey mit einem positiven Gefühl aus Südtirol nach Hause.

Heute (16 Uhr) im Heimspiel gegen den Tabellen-Vorletzten aus Asiago will der KAC jedenfalls wieder voll punkten und den sechsten Platz in der Tabelle weiter festigen. Helfen dabei kann Jan Mursak, der die letzten beiden Spiele erkrankt passen musste, heute aber wieder zur Verfügung steht. Thomas Hundertpfund, Luca Gomboc, Johannes Bischofberger und Clemens Unterweger stehen aber weiterhin nicht zur Verfügung.

„Nach der unnötigen Niederlage gegen die Innsbrucker Haie haben wir in Bozen eine starke Reaktion gezeigt. Asiago ist zwar Vorletzter, wir wissen aber, dass man gegen sie nicht nachlässig sein darf, immer am Drücker bleiben muss. Immerhin haben sie heuer schon Graz geschlagen. Wir wollen von Beginn an voll dabei sein, denn wir brauchen diese drei Punkte gegen Asiago“, weiß Nick Petersen, der in den letzten sechs Spielen stets anschreiben und ganze zwölf Punkte (drei Tore und neun Assists) verbuchen konnte.