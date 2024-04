Die große Fragen der Menschheit sind alle beantwortet. Ob im Kühlschrank Licht brennt, wenn die Türe geschlossen wird. Oder wie das Schiff in die Flasche kommt. Ein 0:2 binnen 20 Minuten in ein 3:2 binnen zu verwandeln, bietet nun Raum für Schlussfolgerungen: „War dies bereits ein Schritt zum Meisterstück der Rotjacken?“, fragten sich viele an diesem Abend. Vielleicht waren es die Fans, die die Horten-Arena buchstäblich in einen Hexenkessel verwandelt hatten und ihre Mannschaft richtiggehend zu Toren gepeitscht hatten. Es herrschte eine elektrisierende Energie, die vielleicht sogar die Roten Bullen einschüchterten.