Finale, dritter Akt feat. Marco Pewal „Das war noch nicht alles von Salzburg!“

Interview. KAC vs. RBS! Zuhause kassierten die Red Bulls in Spiel 2 der Finalserie eine empfindliche 2:5-Niederlage gegen einen entfesselten KAC in Geberlaune. Marco Pewal, Meister mit dem VSV und Salzburg, glaubt allerdings an eine Comeback: „Heute sehen wir andere Salzburger!“