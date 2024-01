Nach dem Kärntner Derby waren die Duelle zwischen den Rotjacken und Salzburg wohl die brisantesten Partien in den letzten Jahren. Auch das heutige Aufeinandertreffen verspricht wieder emotionales Eishockey auf hohem Niveau. Und unabhängig davon, wie das Spiel ausgeht, der KAC wird auf jeden Fall als Tabellenführer in die kommende Woche gehen. Die Mannschaft von Kirk Furey befindet sich seit Wochen im Hoch, der 8:5-Sieg gegen Team Vorarlberg war der sechste in Folge. Überhaupt konnte man in den letzten 14 Spielen stets punkten. Die Auswärtsbilanz gegen den amtierenden Meister sieht allerdings nicht berauschend aus. In den jüngsten fünf Spielen in der Mozartstadt setzte es für die Rotjacken ebenso viele Niederlagen, kassierte man vier oder mehr Gegentore.