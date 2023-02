Er ist während der laufenden Saison gekommen, um den Grazern mehr Stabilität zu verleihen und das ist ihm mit seiner Routine auch durchaus gelungen. In 20 Spielen hat Niklas Olausson immerhin fünf Tore erzielt und 12 Treffer aufgelegt. Nun verlässt er Graz vorzeitig.

Die 99ers liegen seit der jüngsten Niederlage gegen Pustertal punktgleich hinter den Südtirolern auf dem elften Platz und spielen am Freitag in Innsbruck und gegen Salzburg am Sonntag, den KAC (24. 2.) und Vorarlberg (26. 2.) jeweils vor heimischem Publikum. Der zehnte Rang ist der letzte, der noch für die Teilnahme am Pre-Play-off reicht.

SHL-Klub Lulea hat Olausson ein Angebot unterbreitet und er wollte es sogleich annehmen. Verständlich, da seine Familie ebendort lebt. "Ich habe von Lulea das Angebot erhalten, fühlte mich in Graz aber sehr wohl. Um ehrlich zu sein, ist für mich die Familie der Hauptgrund. Graz hat mir sehr gefallen, auch die Fans und die Arena. Natürlich hätte ich gerne mehr Spiele mit der Mannschaft gewonnen. Ich habe meine Familie aber sehr vermisst und das war für mich jetzt ausschlaggebend und ich hoffe, dass jeder diese Entscheidung verstehen kann." Die Grazer wollte dem Schweden keinen Stein in den Weg legen und ließen ihn ziehen.