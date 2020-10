Facebook

© GEPA pictures

Dass Bozen zu den Liga-Favoriten gehört, hat sich herumgesprochen. Die ersten Punkte gaben die Südtiroler in ihrem vierten Saisonspiel aber gegen die Graz 99ers ab. Kapitän Oliver Setzinger fegte in der ersten Minute der Verlängerung vom eigenen Tor aus über das gesamte Feld und bezwang Keeper Fazio. "In Bozen zu gewinnen und so die Tabellenführung zu übernehmen, ist ein Wahnsinn", sagt Manager Bernd Vollmann, "wir hoffen, dass uns jetzt am Sonntag viele Fans gegen Bratislava dabei unterstützen, die Führung zu verteidigen."