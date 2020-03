Facebook

Alexander Rauchenwald besiegte den Krebs © Red Bull

155 Tage ist es her, dass Alexander Rauchenwald zum bislang letzten Mal in einer Liga-Partie auf dem Eis gestanden ist. Beim 4:3 in Znaim hatte er damals für Salzburg den entscheidenden Penalty verwandelt. Dann erhielt er die Horrordiagnose Lymphdrüsenkrebs.