Doug Mason © GEPA pictures

Sie gehen heute in Ihr 175. Pflichtspiel als Trainer der Graz 99ers. Haben Sie 2016, als sie Ivo Jan abgelöst haben, gedacht, dass es so viele und noch mehr werden?

Doug Mason: Man hofft natürlich immer, dass man so lange wie möglich bleiben kann. Ich bin ja auch nach Graz gekommen, um etwas aufzubauen und Erfolg zu haben. Ich hatte in meiner Karriere das Glück, bei den meisten Vereinen bis zu drei Jahre gewesen zu sein. 175 Spiele sind ein Meilenstein für einen Trainer und großartig – aber ich will noch zulegen.