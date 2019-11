Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Man habe im Bunker schon vor Längerem an den feinen Stellschrauben gedreht und "das trägt nun Früchte. Wir müssen mit dem Selbstvertrauen so weiterspielen wie gegen den KAC." Dominik Grafenthin steuerte zum 3:2 über die Rotjacken ein Tor bei und erntete für seine Leistung von Trainer Doug Mason anerkennende Worte in der Öffentlichkeit. Heute gastiert ab 16 Uhr der Jugendverein des gebürtigen Berliners in Liebenau und mit Salzburg kommt auch die nächste Möglichkeit, sich abermals zu beweisen.