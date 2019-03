99ers-Kapitän Oliver Setzinger"Wir fahren jetzt mit viel Selbstvertrauen nach Linz"

Matt Garbowsky schoss Graz in der zweiten Minute der Verlängerung zum Sieg und zur 2:1-Führung gegen die Black Wings Linz. Am Dienstag wartet abermals ein Hexenkessel auf die Grazer.

Oliver Setzinger © GEPA pictures

Ende gut, alles gut – aber es war ein hartes Stück Arbeit, bis die 99ers jubeln konnten. Mit dem 4:3 nach Verlängerung im Bunker vor 3491 Zusehern haben sich die Graz 99ers in der „Best of seven“-Serie einen 2:1-Vorteil gegen die Black Wings Linz erarbeitet. „Dieses Spiel hat uns sehr viele Nerven gekostet, aber wir sind eine super Truppe und fahren nun mit viel Selbstvertrauen nach Linz“, sagte Kapitän Oliver Setzinger, „und wir wollen schauen, dass wir die Serie so früh wie möglich heimbringen.“ Schon am Dienstag geht es in Linz weiter, das Heimspiel am Freitag könnte schon die Entscheidung bringen.

