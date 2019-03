Eishockey Graz gegen Bozen: 99ers wollen den Torrekord brechen

Facebook

Ty Loney (Mitte) traf bislang 25 Mal © GEPA pictures

Finale in der Pick-Round! Die 99ers treffen dabei heute (Merkur-Eisstadion, 17.30 Uhr) in der zehnten und letzten Runde auf Bozen. Die große Frage des Tages wird aber erst nach dem Spiel beantwortet: Wen wird Graz als Gegner für das Viertelfinale wählen? Die Spieler durften ihre zwei persönlichen Favoriten auf einem Zettel notieren. Die Auswertung kennen aber nur Trainer Doug Mason und die Klubverantwortlichen. Die „kleine Frage“, die sich heute stellt: Kann Graz in der Partie gegen die Südtiroler den Torrekord knacken? In der Saison 2009/2010 trafen die Grazer in 54 Partien 197 Mal. Aktuell halten die 99ers nach 53 Partien bei 196 Treffern.