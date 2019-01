Facebook

Graz und VSV werden sich heute nichts schenken © GEPA pictures

Kein Wunder, dass der Vorverkauf für die heutige Partie gegen Villach hervorragend gelaufen ist. Ein Ansturm an der Abendkasse (ab 15.30 Uhr) ist vorprogrammiert. Denn heute wollen die 99ers für eine historische Nacht sorgen. In dieser Saison haben die Mason-Schützlinge bislang alle sieben Duelle gegen die beiden Kärntner Traditionsklubs KAC und VSV gewonnen. 3:2 nach Penaltyschießen, 6:3, 5:2 und zuletzt 4:2 heißt die Erfolgsbilanz gegen den Rekordmeister aus Klagenfurt, gegen die Villacher fuhren Setzinger und Co. bislang als 4:2-, 5:3- bzw. 4:1-Sieger vom Eis.

Eine Frage der Ehre

Mit dem ebenfalls vierten Sieg heute gegen die Adler aus der Draustadt wäre die Grunddurchgangs-Bilanz gegen die „Kärntner Freunde“ erstmals in der Vereinsgeschichte makellos. „Eigentlich sind ja schon die vier Siege gegen den KAC historisch, aber natürlich wollen wir auch gegen Villach unsere weiße Weste behalten“, versichert Manager Bernd Vollmann.

Der VSV ist in der Tabelle zwar Vorletzter, darf aber dennoch nicht unterschätzt werden. Vor allem wollen die Villacher „die Ehre der Kärntner“ wieder herstellen.

Mit Humor genommen

Und das kam so: Nach dem 4:1-Sieg beim VSV vor einer Woche haben die Grazer das Kärntner Wahrzeichen, den Turm auf dem Pyramidenkogel in der 99ers-Klubfarbe, in Orange, erstrahlen lassen – zumindest auf Facebook. Ein Farbenspiel ist eigentlich nur den beiden Kärntner Klubs vorbehalten. Gewinnt der KAC ein Derby, erstrahlt der Turm in Rot, gewinnt der VSV, ist der Turm in blaues Licht gehüllt. „Die Reaktionen auf unseren orangen Pyramidenkogel waren gewaltig. Aber auch die Kärntner haben es mit Humor genommen“, schmunzelt Vollmann. Schauen wir, wer heute lacht!

99ers-Topstürmer Colton Yellow Horn soll heute geschont werden, beim 4:2 in Klagenfurt ist er von Stefan Geier böse gefoult worden. Der KAC-Mann wurde dafür vom DOPS für zwei Spiele gesperrt.

Foto © 99ers Facebook