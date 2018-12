Facebook

© GEPA pictures

Die Graz 99ers haben sich einen neuen Spieler für die Verteidigung gesichert. Der 19-jährigen Schweden Anton Sundin erhält von den Grazern einen Vertrag bis Jänner und könnte schon am Freitag gegen Dornbirn zum Einsatz kommen. Nach dem Abgang von Andre Lakos und der Verletzung von Erik Kirschläger wurde nun auch noch Robin Weihager für das kommende Spiel gesperrt. Trainer Doug Mason hat somit aktuell nur fünf Verteidiger für die Dornbirn-Partie zur Verfügung - mit Sundiner wäre das halbe Dutzend voll.

In der Aussendung der 99ers lautet es:

"Sundin soll bereits heute Mittwoch in Graz eintreffen und auch mit der Mannschaft das Training aufnehmen. Sollten alle Anmeldeformalitäten rechtzeitig fertig werden, wird der Schwede bereits am Freitag gegen Dornbirn sein Debüt in der Erste Bank Eishockey Liga feiern. Sundin ist 1,83 groß und spielte in den letzten beiden Jahren in der SuperElit für die U20 von Frölunda. Der 19-Jährige gilt als großes Talent mit tollen Pass-Fähigkeiten und einem guten Schuss. Anton Sundin ist übrigens der Sohn von Ronnie Sundin, der jahrelang in der SHL für Frölunda aktiv und auch eine fixe Größe im schwedischen Nationalteam war. Sundin erhält zunächst einen Vertrag bis Jänner."