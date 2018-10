Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Doug Mason © GEPA pictures

Die Liebenauer Eishalle war in den letzten Wochen wahrlich eine Festung: In allen fünf Heimspielen des Grunddurchgangs gingen die 99ers als Sieger vom Eis – und das bei einem Torverhältnis von 24:14. Mit ein Grund, weshalb es so gut läuft, ist das Powerplay der Grazer: Die 99ers sind im Überzahlspiel bärenstark und kommen auf eine Powerplay-Quote von 31,1 Prozent. Fast jedes dritte Überzahlspiel wird also mit einem Tor belohnt – und das ist ligaweiter Bestwert. „Wir investieren viel Zeit in das Powerplay. Da steckt viel Videoarbeit dahinter“, berichtet Trainer Doug Mason.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.