Es war eine große Show, die die Graz 99ers in dieser Saison gezeigt hatten. Veredelt wurde sie mit unglaublichen Play-off-Spielen im rappelvollen Bunker und dem ersten Meistertitel. Doch wäre das Spiel auf dem Eis nicht möglich, würde im Hintergrund nicht unermüdlich eine für viele unsichtbare Arbeit vollbracht werden. Seit 2010 führt Bernd Vollmann als General Manager in wirtschaftlicher Hinsicht den Klub. Für ihn und sein Team ist der Titel „eine Bestätigung der Arbeit, die dieses Team seit Jahren leistet. Für den Einsatz und die Energie, die wir teilweise 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche reinhauen“. Dabei unterstützt ihn ein eingeschworenes Team. Assistentin Silvia Kulmer ist 2014 das stets freundliche Herz und Hirn im 99ers-Büro. Nahezu jegliches Anliegen und Dokument geht über ihren Tisch und speziell in den Play-offs klingelt das Telefon meist ohne Unterlass.

Dass an den Spieltagen alles reibungslos und nach Plan abläuft, liegt in den Händen von Daniel Papstmann. Als „Head of Marketing & Communication“ koordiniert er seit 2018 unter anderem das Rahmenprogramm minutiös, während sich Thomas Ofner als Netzwerker im Team seit 2015 um den Verkauf der Werbeflächen und den VIP-Klub kümmert. Aus dem Eishockeyspiel ein Event nach US-amerikanischem Vorbild zu machen, war von Beginn an Vollmanns Vision. „Wir haben immer wieder neue Ideen ausprobiert und auch eingearbeitet. Seitdem wir auch die große Videowall und die Lasershow haben, ergeben sich davor nie dagewesene Möglichkeiten. Das Ziel war es immer schon, dass wir die Leute auch begeistern, wenn es sportlich nicht so gut läuft.“ Dieses Quartett formt das „Leadership-Team“ der 99ers, in dem sämtliche strategische Entscheidungen getroffen werden. „Wir haben unabhängig vom sportlichen Erfolg eine funktionierende Struktur aufgebaut“, erklärt Vollmann, „wenn wir diese Struktur nicht konsequent aufgebaut und geformt hätten, wären wir jetzt überfordert gewesen und gnadenlos untergegangen.“

Rund um den inneren Zirkel ist das Kernteam, in dem mit Marlene Borkenstein eine Social-Media-Expertin ist. Sie setzt die Grazer online mit Bildern und Videos in Szene, während Pressemann Gerald Pototschnig die Leistungen in Worte gießt. Seit 2012 ist Patrick Rinner an Bord. Was mit kleinen Videos begonnen hatte, wuchs unter seiner Obhut zu Streams und TV-Produktionen heran. Für die Grafiken zeichnet Sandra Haas verantwortlich und Yeniet Grünewald sorgt dafür, dass die Fanshops bestens ausgestattet sind. Dafür, dass es am Ende nicht nur um Ruhm und Ehre geht, sorgt Alexandra Sindelgruber (Personalverrechnung). An Spieltagen sorgen noch viele andere für einen reibungslosen Ablauf – aber zwei haben besonders großen Anteil am Meisterstück, sagt Vollmann: „Jochen Pildner-Steinburg ist dafür verantwortlich, dass Eishockey in Graz existiert. Und Herbert Jerich dafür, dass wir diesen Titel feiern.“