Drei Spiele, drei Siege und ein Besucherrekord im Merkur-Eisstadion. Der Saisonauftakt ist für die 99ers mehr als gelungen. „Für das erste Spiel war die Stimmung in der Halle überragend“, freute sich auch Trainer Harry Lange über die Kulisse beim 6:4-Heimsieg gegen den VSV. Heute (17.30 Uhr, ORF Sport+) sollen wieder zahlreiche Eishockey-Fans in den Bunker strömen, um den Klassiker gegen Linz live zu sehen. Die Ausgangslage ist eine klare: Während die Steirer mit dem Punktemaximum oben in der Tabelle zu finden sind, liegen die Oberösterreicher bei erst einem erzielten Tor und null Punkten am Ende der ICE Hockey League. „Man muss aber auch sagen, dass sie auch in Bozen und gegen den KAC gespielt haben. Das sind die zwei stärksten Gegner in der Liga“, sagt Lange. „Die Partie am Sonntag wird richtig schwierig werden, weil die Linzer kompakt stehen. Da wird es hart, ein Tor zu erzielen.“ Zudem ist der 40-Jährige sicher: „Die Linzer haben bei unserem Spiel gegen den VSV sicher ein paar Sachen gesehen, wie sie uns wehtun können.“