Nach dem doch überraschenden 3:2-Auftaktsieg nach Verlängerung beim Deutschlandcup gegen die Slowakei hatte das österreichische Nationalteam einen Tag frei und trifft heute (17.30 Uhr, live auf ORF Sport+) auf den Gastgeber. „Ab und zu hat bei uns in der Defensivzone ein wenig die Zuteilung gefehlt, aber insgesamt war es eine gute Partie von uns, auf der man aufbauen kann“, resümierte Siegtorschütze Lukas Haudum nach dem ersten Spiel und auch Teamchef Roger Bader zeigte sich äußerst zufrieden mit der Leistung: „Wir konnten vieles von dem umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Auch wenn die Slowakei wie wir einige Spieler von der WM vorgeben musste, hat man vor allem gesehen, wie breit wir mittlerweile geworden sind.“ Die deutsche Auswahl, die zum Auftakt gegen Dänemark (mit den ICE-Liga-Spielern Morten Jensen, Jesper Aabo, Nicolai Meyer) ebenfalls einen 3:2-Sieg in der Overtime feierte, ist ebenso mit vielen jungen Talenten besetzt. Darunter die beiden Ex-Salzburg-Legionäre Danjo Leonhardt und Justin Schütz.



Beim Vier-Nationen-Turnier in St. Pölten musste sich das U20-Nationalteam nach dem 3:0-Auftaktsieg gegen Lettland diesmal mit einer knappen 1:2-Niederlage gegen eine gut aufgelegte dänische Auswahl abfinden. Ebenfalls knapp geschlagen geben (1:2) musste sich die U18-Auswahl beim Turnier in Ferlach. Gegen Slowenien fiel die Entscheidung erst im Penaltyschießen.