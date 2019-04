Sondre Olden erlöste die Wiener mit seinem zweiten Overtime-Matchwinner dieser Serie gegen Salzburg. Durch den 2:1-Sieg nach 72-minütiger Schlacht in Wien führen die Caps nun mit 3:2 in der Halbfinalserie.

Nicht immer hatten die Cracks in Spiel fünf den Durchblick © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Mario Kneisl)

Nervös gingen beide Mannschaften in Spiel fünf ihrer Halbfinalserie zu werke. Diese Angst vor dem ersten Fehler resultierte jedoch völlig gegenteilig in zahlreichen individuellen Schnitzern. Den ersten - ein fahrlässiger Puckverlust von Layne Viveiros an der gegnerischen Blauen Linie - konnte Emil Romig per Sololauf noch nicht verwerten. Besser machte es Benjamin Nissner 35 Sekunden vor dem ersten Kabinengang, als er nach unkonzentrierten Salzburger Klärungsversuchen im Slot zum Abschluss kam und die 1:0-Pausenführung besorgte.

Im Mitteldrittel waren Steve Michalek und JP Lamoureux nicht zu bezwingen. Die größte Möglichkeit der Hausherren ließ Peter Schneider im Gestocher liegen (23.), die Bullen scheiterten gleich mehrfach. Weder das Solo von Rafael Herburger war von Erfolg gekrönt (24.), noch die zwei Versuche von Florian Baltram (36.) und John Hughes (37.), die aus kurzer Distanz vor dem halbleeren Tor.

Für ihre größeren Offensivbemühungen belohnten sich die Bullen sechs Minuten nach Wiederbeginn. Brant Harris schickte einen scharfen Querpass von Thomas Raffl mit einer zarten Berührung über das Gestänge ins Wiener Gehäuse. Danach hatte nur mehr einer die Chance, diese Partie vor der dritten Overtime der Serie zu entscheiden: Riley Holzpfel. Weil er alleine vor Michalek auftauchend ebenfalls keinen Erfolg hatte, gab es erneut Überstunden. Da dauerte es bis zur 72. Minute, bis der Play-off-Torschütze vom Dienst der Wiener ein weiteres Mal zuschlug. Sondre Olden lenkte eine scharfe Hereingabe von Alex Wall unter die Latte, erlöste die 5.300 Fans und sorgte für den ersten Matchpuck.

Euphorie war beim Siegtorschützen nicht angebracht: "Wir haben wieder viele Chancen hergegeben, müssen die kleinen Fehler abstellen und weiter konzentriert sein. Es ist so eine enge Serie, aber wichtig, dass wir den dritten Sieg in der Tasche haben", so Olden. Weiter geht es am Dienstag in Salzburg, ein etwaige Spiel sieben würde am Freitag in Kagran steigen.

Vienna Capitals - Salzburg 2:1 n.V. (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) Tore: Nissner (20.), Olden (72.) bzw. Harris (46.) Erste Bank Arena, M. Nikolic & Piragic, 5.300 Stand in der Serie: VIC-RBS 3:2