In der Platzierungsrunde feierten die Wiener sieben Siege am Stück. Heute gastieren die Caps in Klagenfurt, der KAC will mit einem Sieg Platz drei verteidigen. Das Spiel wird live auf Sky gezeigt.

Lars Haugen kommt vor den Play-offs in absoluter Topform © GEPA pictures

Beeindruckend ist die Serie der Wiener in der Platzierungsrunde. Sieben Spiele sind gespielt, die Vienna Capitals haben sieben Siege zu Buche stehen. Das Team avanciert mit diesen tollen Leistungen zum Titelfavoriten Nummer eins. Damit die Mannschaft in allen Play-off-Runden Heimvorteil genießen kann, fehlt ihr nur noch drei Punkte, um Platz eins in der Platzierungsrunde fixieren zu können.

Dem KAC gelangen in dieser Saison schon zwei Siege gegen die Wiener, warum sollte den Rotjacken heute nicht Erfolg Nummer drei gelingen. Zuletzt zeigte die Truppe gegen Bozen und Graz gute kämpferische Qualitäten, was der Mannschaft wieder mehr Selbstvertrauen geben sollte. Über ausreichend Selbstvertrauen verfügt Torhüter Lars Haugen, der zuletzt in Graz zauberte und so den ersten Erfolg gegen die Steirer in dieser Saison mit unglaublichen Paraden ermöglichte. Der Norweger wird auch heute gegen die Wiener im Kasten stehen.

Positiv gestimmt zeigt sich KAC-Stürmer Andrew Kozek, der in allen bisherigen Platzierungsspielen in denen er im Einsatz war getroffen hat. „Wien hat eine großartige Mannschaft, uns erwartet ein tolles und hochklassiges Eishockeyspiel. Wir müssen über 60 Minuten Schüsse auf ihr Tor bringen und dort auch für Verkehr sorgen, insbesondere wird es wichtig sein, dass wir uns im Powerplay wieder steigern. Die Capitals sind ein sehr talentiertes Team, insofern geht es für uns auch darum, die Anzahl der Turnovers, die wir zuletzt produzierten, deutlich zu verringern. Wenn wir eine über die Spielzeit hinweg konstante Leistung abliefern und in sämtlichen drei Zonen konzentriert und konsequent zur Tat schreiten, haben wir gute Chancen, am Ende als Sieger dazustehen.“