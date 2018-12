Der EC Red Bull Salzburg zwang den achtfachen und regierenden finnischen Meister Kärpät Oulu im CHL-Viertelfinale in die Knie. Nach einem 3:2-Heimsieg reichte im Rückspiel ein 1:1-Remis. Alexander Rauchenwald erzielte das Goldtor, Michalek in Topform. Jetzt wartet das "Dosen-Duell".

Die Bullen jubeln zurecht über das CHL-Halbfinale © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Der EC Salzburg hatte schon mit dem Viertelfinaleinzug in der Champions Hockey League gegen Finnlands Meister Kärpät Oulu Historisches geleistet. Das war nämlich noch keinem EBEL-Verein zuvor gelungen. Und die Reise durch Eishockey-Europa soll noch kein Ende nehmen. In Finnland reichte ein 1:1 zum Aufstieg in die Top-Vier. Aber der Reihe nach: