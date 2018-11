Der Vorbereitungsmarathon für die A-WM in Bratislava ist gestartet. Teamchef Roger Bader hat vier Neulinge und einige Jungspunde einberufen. Am Wochenende wartet ein Turnier in Polen.

Roger Bader will schnelles Hockey sehen © (c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER)

Länderspielpausen kommen für Sportler oftmals genau zum richtigen Zeitpunkt. Wenn es im Klub nicht rundläuft, tut ein Tapetenwechsel gut, auch um den Kopf nach hartem Liga-Alltag freizubekommen. Davon kann etwa Manuel Ganahl, der bei den Pelicans in Finnland ein Reservistendasein fristet, ein Lied singen. Aber auch die Cracks von EBEL-Schlusslicht VSV, Bernd Wolf, Felix Maxa und Debütant Lukas Schluderbacher sowie Co-Trainer Markus Peintner sehen den Einsatz für ihr Land als Abwechslung, zugleich aber auch als „große Ehre“. Besonders VSV-Backup Schluderbacher ist überwältigt: „Ich war von der Einberufung überrascht, jetzt genieße ich die Zeit hier, mit einigen Kollegen, die ich ja schon lange kenne und jetzt mit ihnen spielen kann.“

Freundlichkeiten und Erfahrungsberichte werden unter den Nationalspielern aber lediglich in den Trainingspausen ausgetauscht. Am Dienstag und Mittwoch bat Teamchef Roger Bader zu drei Eis-Einheiten, ehe es von Freitag bis Sonntag zu einem Vier-Nationen-Turnier nach Danzig geht. In Polen gibt es die ersten drei von 16 Testspielen für die A-WM im Frühling in Bratislava, wo die Klasse gehalten werden soll. „Es ist ein Prozess, indem wir allen Kandidaten eine klare Spielidee vermitteln wollen“, sagt Bader.

Ein Pool an Spielern soll bereit stehen

Im Vorfeld sah er mit verletzungsbedingten Absagen, wie etwa von Thimo Nickl (KAC), Markus Schlacher (VSV) oder Niki Hartl (Caps), konfrontiert. Die Salzburg-Spieler stehen wegen des CHL-Einsatzes zuletzt gegen Rouen ebenso nicht zur Verfügung. Für Bader kein Problem: „Die Lehrgänge sind auch dazu da, neue Junge und Spieler, die nicht bei der letzten WM dabei waren, aber schon Erfahrung haben, dabeizuhaben. In der nächsten Pause im Dezember werden andere potenzielle Kandidaten getestet werden, sodass wir am Ende zur WM einen starken Kern haben und zur Not adäquat nachlegen können.“ Neu sind neben Schluderbacher auch die Schweiz-Legionäre Julian Payr und Benjamin Baumgartner sowie der Linzer Moritz Matzka. „Diesmal sind wir jung, hungrig, schnell und verstehen uns auch sehr gut“, sagt KAC-Verteidiger Clemens Unterweger.

Ich war von der Einberufung überrascht. Es ist toll, hier zu sein. Ich genieße die Zeit und will mein bestes geben. Viele Kollegen, vor allem die anderen Goalies, kenne ich ja auch schon lange. Lukas Schluderbacher, VSV-Torhüter

Das Turnier gegen Norwegen, Dänemark und Polen soll zeigen, „dass wir hart arbeiten und schnelles Hockey spielen können. Ein Spiel wollen wir zudem mindestens gewinnen“, sagt Bader. Das Abschlussspiel gegen Polen am Sonntag scheint noch nicht fix zu sein. Unter der Woche geisterte die Meldung durch polnische Medien, wonach die Gastgeber-Cracks wegen ausstehenden Zahlungen des verschuldeten Verbandes das Heimturnier boykottieren wollen. „Davon hat uns niemand in Kenntnis gesetzt. Sie haben aber ihre komplette Mannschaft ausgetauscht. Vielleicht war der Boykott ja der Grund dafür“, mutmaßt Bader.

Jubiläum für Oberkofler

Einen Meilenstein wird der 99ers-Crack Daniel Oberkofler setzen. Ohne die Turniereinsätze für Österreich einzurechnen, wird er schon sein 100. Länderspiel machen. "Darauf bin ich schon sehr stolz", so Oberkofler, für dessen Verein, Tabellenführer Graz, die Pause vielleicht gar nicht zum richtigen Zeitpunkt kommt. "Es läuft toll bei uns, aber die Kollegen im Nationalteam zu treffen ist immer etwas ganz schönes und ehrenvolles."