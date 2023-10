Ein zweites Mal ließen sich die Rotjacken von Schlusslicht Graz nicht ihrer Punkte berauben. Mit einem souveränen, aber keineswegs glanzvollen 4:1-Heimsieg gegen die 99ers wurde der KAC seiner Favoritenrolle gerecht, bleibt vor heimischem Publikum in dieser Saison weiterhin ungeschlagen und feierte insgesamt den vierten Sieg in Serie. Allerdings hatte dieser einen bitteren Beigeschmack.

Gerade einmal 20 Sekunden waren gespielt, als Matt Fraser vom Eis geholfen werden musste. Nach einem Check von Craig Schira (fünf plus Spieldauerdisziplinarstrafe) war für den Stürmer das Spiel bereits zu Ende. Wie schlimm seine Verletzung tatsächlich ist, werden Untersuchungen in den nächsten Tagen zeigen. Und weil wenig später auch noch Ludvig Jardeskog in die Kühlbox musste, ergab sich gleich zu Beginn eine doppelte Überzahl für die Heimischen, die Clemens Unterweger in der fünften Minute auch zur frühen Führung nutzen konnte.

Doch trotz spielerischer Überlegenheit kam der KAC nicht wirklich auf Touren, auch weil die Gäste sehr viel Tempo aus dem Spiel nahmen. Auch als Niki Kraus in der 15. Minute nach Pass von Jan Mursak nachlegte, blieben die Grazer, gestützt auf ihren starken Goalie Lars Volden, in der Defensive stabil, lauerten auf ihre Chance. Zweimal hatten sie auch Glück, Paul Postma und Kraus trafen nur die Stange.

Erst im Schlussabschnitt konnten die Rotjacken ihre Stärken etwas besser ausspielen und drückten noch einmal aufs Tempo. Postma (46.) und Mursak sorgten binnen fünf Minuten endgültig für klare Verhältnisse und eine komfortable 4:0-Führung. Am Ende feierte die Mannschaft von Trainer Kirk Furey einen ungefährdeten 4:1-Heimsieg gegen harmlose 99ers, der durchaus auch höher ausfallen hätte können.