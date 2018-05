Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Team-Bus von Le Havre © APA/AFP/PASCAL POCHARD-CASABIANC

Bei einer Serie von Explosionen während eines Cricket-Spiels in Afghanistan sind am Freitagabend mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Weitere 45 Menschen wurden bei dem Zwischenfall in einem Stadion in Jalalabad im Osten des Landes verletzt, teilte ein Sprecher des Gouverneurs der Provinz Nangarhar mit. Es gab zunächst keine Angaben dazu, was die Explosionen verursacht hatte.

Gott sei Dank keine Opfer gab es auf Korsika. Dort haben Anhänger des französischen Zweitliga-Clubs Ajaccio einen Bus mit Spielern des Ligakonkurrenten Le Havre angegriffen. Das Spiel zwischen den beiden Vereinen wurde nach dem Vorfall am Freitagabend abgesagt, berichtete der Radiosender Franceinfo.

Die Fans hätten den Bus in der Nähe des Stadions blockiert. Dabei wurden auch Rauchbomben geworfen und das Fahrzeug beschädigt. Bereitschaftspolizei war im Einsatz. Die Spieler von Le Havre hätten sich danach auf dem Weg zum Flughafen der Inselhauptstadt gemacht.