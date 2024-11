Der Murtaler Klaus Bachler blickt auf zwei hocherfolgreiche Jahre zurück – mit dem klaren Höhepunkt, dem Weltmeistertitel. Am Wochenende sitzt Bachler beim großen Finale der Fanatec GT World Challenge Europe in Saudi Arabien ein letztes Mal mit Alex Malykhin (GBR) und Joel Sturm (GER) gemeinsam im Porsche 911 GT3 R von Pure Rxcing. „Wir werden bei den 6 Stunden von Jeddah noch einmal alles mobilisieren und mit voller Power an den Start gehen. Ein Top-Ergebnis wäre natürlich ein perfekter Abschluss einer zweijährigen, sehr erfolgreichen Zusammenarbeit“, sagt Bachler.

Klaus Bachler © Porsche Motorsport

Drei Meisterschaften hat das Team in zwei Jahren gewonnen. „Drei Meisterschaften, mit dem WM-Titel als absolutes Highlight, gewinnst du nur, wenn alle an einem Strang ziehen – und das haben wir getan“, sagt Bachler. Zumindest mit seinem deutschen Kollegen hat Bachler auch in der kommenden Saison jede Menge zu tun. Mit Sturm und Antares Au aus Hongkong steuert er einen von Manthey Motorsport eingesetzten Porsche 911 GT3 R in der Asian Le Mans Series. Das erste von insgesamt sechs Rennen über jeweils vier Stunden geht bereits am ersten Dezember-Wochenende in Sepang (Malaysia) über die Bühne.