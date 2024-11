Thomas Stroj, Alexander Cijan, Martin Schumnig, Harald Ofner oder auch Samuel Witting haben zumindest zwei Gemeinsamkeiten. Sie alle verfügen über jahrelange Erfahrung als Profi in Österreichs höchster Spielklasse und sie alle laufen in dieser Saison in der Kärntner Liga auf. Jedoch nicht in der Division 1, sondern in der heimischen zweiten Klasse, genauer in der AHC Division 2 Ost.