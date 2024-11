Das österreichische Fußballteam bleibt der Linie treu, auf allen Ebenen. Nach dem Feuereifer, mit dem Michael Gregoritsch für den vor der Dienstfreistellung stehenden ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold in dessen Rolle als Teammanager Partei ergriffen hat, legte mit Marcel Sabitzer am Samstag bei der Pressekonferenz ein weiterer Führungsspieler in dieser Causa nach.