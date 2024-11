Sie sind nicht einen Zentimeter vom Weg abgekommen, die Kicker des österreichischen Nationalteams an diesem kalten Abend im frühwinterlichen Almaty. Das 2:0 gegen Kasachstan, das für das ÖFB-Team die Tabellenführung in der Gruppe 3 der B-Liga der Nations League bedeutete, war alles andere als ein Zittersieg. Der Erfolg wurde bei aller nötigen Anstrengung mit souveräner Leichtigkeit herausgespielt und es fällt auf, dass die Mannschaft immer stärker auch die Ästhetik des Fußballs in ihre Auftritte einfließen lässt.