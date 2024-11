Belebend wirken kann auch der November, der sich am Wochenende der Bundeshauptstadt erbarmte und Wien ein paar Sonnenstunden bescherte. Der Rasen im Happel-Stadion ist frisch verlegt, sogar die Naht ist noch zu sehen, sie verläuft quer über den Platz, hoffentlich reißt sie nicht, damit keiner hängenbleibt. Die österreichische Nationalmannschaft präsentiert sich zum Abschluss der Länderspielsaison anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Partnerschaft mit dem Ausstatter in einem speziellen Trikot. Egal in welchem Gewand: Gegen Slowenien (18 Uhr) braucht das Team einen Sieg, um den angestrebten Gruppensieg und Aufstieg in der Nations League zu vollziehen. Und eigentlich spricht so gut wie gar nichts gegen die erforderlichen drei Punkte.