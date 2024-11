Beide Finalistinnen setzen sich am Freitag in den Halbfinali in zwei Sätzen durch. Coco Gauff zeigte gegen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka eine starke Leistung. Mit vier Breaks in Folge holte sie den zweiten Satz gegen die Belarussin und siegte 7:6(4), 6:3. Zheng Qinwen wusste in ihrem Halbfinale mit einem 6:3, 7:5 gegen die Tschechin Barbora Krejcikova zu überzeugen.

Die 22-Jährige krönte damit ihre bisher beste Saison, in der sie erstmals ein Grand-Slam-Finale (Australian Open) erreichte und Olympiasiegerin in Paris wurde. Zheng ist erst die zweite Chinesin, die im Endspiel der WTA Finals steht. Vor ihr war dies nur Li Na gelungen. Sie verlor 2013 in Istanbul gegen Serena Williams. Nun kommt es wieder zu einem chinesisch-amerikanischen Duell. Für beide Spielerinnen wäre der Triumph eine Premiere.