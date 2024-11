Der SK Sturm II setzt sich in der 2. Liga beim SKN St. Pölten mit 2:0 durch und bleibt damit im achten Spiel in Serie ungeschlagen. Manprit Sarkaria gelingt durch einen direkten Freistoß in der 22. Minute, der von einem Spieler in der Mauer unhaltbar abgefälscht wurde, das 1:0.

Der Freistoß resultiert aus einem Foul an Leon Grgic, der einige Minuten später ausgewechselt und von Belmin Beganovic ersetzt werden muss. Der Joker vergibt Sekunden später aus kurzer Distanz das 2:0. Auf den zweiten Treffer durch Antonio Ilic (94.) heißt es letztlich bis in die Nachspielzeit zu warten.

Mit diesem Sieg rückt die Elf von Trainer Jürgen Säumel in der Tabelle vorübergehend auf den neunten Platz.