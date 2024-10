Nachdem vergangenes Wochenende in Sölden der traditionelle Start des Weltcupwinters über die Bühne gegangen ist, steht eines fest: Die kalte Jahreszeit nähert sich mit Riesenschritten. Wer die Möglichkeit hat, tritt dieser Tage noch einmal die Flucht Richtung Süden an, um die Batterien für den bevorstehenden Winter aufzuladen. So auch Österreichs ehemaliges Ski-Ass Anna Veith.

Gemeinsam mit Mann Manuel sowie den beiden Kindern Henry und Lotte hob die Super-G-Olympiasiegerin von 2014 in Sotschi Richtung Griechenland ab, von wo sie nun via Instagram ein paar Sonnengrüße postete. „Ein paar Tage in Griechenland mit meiner Familie, das letzte bisschen Sonne tanken, bevor der Winter die Macht übernimmt“, schreibt die 35-jährige Salzburgerin.

Nachsatz unter dem Posting: „Dieser Winter wird ein aktiver.“ Damit spielt Veith auf ihr „Comeback“ im Ski-Zirkus an, ist sie doch seit heuer als Werbepartnerin das neue Gesicht der Skifirma Kästle.