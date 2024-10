Jetzt ist es passiert. Im achten Saisonspiel mussten sich die Graz 99ers erstmals nach 60 Minuten geschlagen geben, bei Olimpija Ljubljana unterlagen die Steirer 2:4. Dabei lief alles nach Plan, Lukas Haudum brachte die Mannschaft von Trainer Harry Lange in der 26. Minute in Führung. Eines von vielen Überzahlspielen nutzten die Slowenen dann aber, um in der 38. Minute den Ausgleich zu erzielen. Marcel Mahkovec erzielte sein erstes Tor an diesem Nachmittag, das zweite sollte in der 56. Minute folgen.