Der schnellste Polizist der Steiermark hat in Graz wieder zugeschlagen. Nach 2019 und 2023 hat sich Markus Hartinger zum dritten Mal den Sieg über die Halbmarathon-Distanz geholt. „Da zahlt es sich aus, dass ich Verkehrspolizist bin. Keiner kennt die Strecke in Graz besser als ich“, sagte der 36-Jährige bereits vor der Veranstaltung. Er sollte Recht behalten, von Anfang an machte der Polizist das Tempo und setzte sich am Ende mit mehr als 3:30 Minuten Vorsprung in 67:05 vor Mahdi Sareban (1:10:45) und Markus Zotter (1:11:19) durch.