Es konnte sich sehen lassen, dieses kurzweilige Fußballspiel zwischen Österreichs Auswahl und dem extra für diese 90 plus ein paar zerquetschte Minuten aus dem 4000 Flugkilometer entfernten Astana angereisten Team von Kasachstan im Linzer Stadion. Das Match bereitete den heimischen Anhängern dieses Sports abseits von präsidialen Aufträgen zu Sondierungsgesprächen und weltpolitischen Verirrungen höchst unterhaltsame Abwechslung. Wer im Stadion saß, konnte getrost einmal den Alltag hinter sich lassen. Und genau so mag es auch Ralf Rangnick ergangen sein, der nach dem müden Wiedereinstieg in der schwierigen Euro-Frustabbau-Phase wieder allen Grund hatte, mit sich, der Welt und vor allem der Mannschaft zufrieden zu sein.