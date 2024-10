Ab 20.45 Uhr live: Österreich will den Pflichtsieg gegen Kasachstan

Live. Wenn Österreichs Fußballnationalteam noch ein Wörtchen um den Gruppensieg in der Nations League mitreden will, muss heute (20.45 Uhr/ORF 1 live) in Linz ein Sieg gegen Kasachstan her. Hier verpassen Sie nichts!