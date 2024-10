Bald beginnt die neue Saison im Ski-Zirkus, ein bestimmter Name wird auf der Startliste heuer jedoch fehlen: Die ehemalige Skirennläuferin Ragnhild Mowinckel (32) hat kürzlich ihren langjährigen Partner Mathias Tangenes in einer traumhaften Zeremonie in der Toskana geheiratet. Das Geheimnis um die Feierlichkeiten wurde von ihrer Freundin und ehemaligen Skikonkurrentin Tina Weirather gelüftet, die auf ihrem Instagram-Account exklusive Einblicke in die Hochzeit gewährte.

Traumhochzeit in der Toskana

Die Feierlichkeiten zogen sich über das gesamte Wochenende. Im Castello di Montignano in Umbrien gab Mowinckel ihrem Langzeitfreund und Verlobten Mathias Tangenes das Ja-Wort. Eröffnet wurde das glamouröse Ereignis mit einem traditionell italienischen Pizza-Empfang.

Freundin hat Geheimnis schon vorher verraten

Tina Weirather, die ebenfalls eine erfolgreiche Karriere im Skisport hinter sich hat, dokumentierte das Ereignis auf Instagram. Unter den Gästen befanden sich auch weitere prominente Skirennläuferinnen wie Nina Haver-Löseth, Joana Hählen und Kajsa Vickhoff Lie, die sich die Feierlichkeiten ebenfalls nicht entgehen ließen und fleißig auf Instagram die besonderen Momente teilten.

Rücktritt im Februar

Erst im Februar hat die alpine Skirennläuferin in einem emotionalen Instagram-Video ihren Rücktritt aus dem professionellen Skisport mit Saisonende bekanntgegeben. Ihre Karriere war geprägt von bedeutenden Erfolgen: Die 32-jährige Norwegerin hat vier Weltcup-Rennen sowie zwei olympische Silbermedaillen (Abfahrt und Riesentorlauf 2018) und zweimal WM-Bronze gewonnen. Mit ihrem Rücktritt beginnt für Mowinckel ein neuer Lebensabschnitt, den sie nun mit ihrer Hochzeit einläutet.