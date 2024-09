Das Dinner am Vorabend einer Hauptversammlung im Fußball-Bund ist ein genussreicher, unverzichtbarer Tagesordnungspunkt im Rahmen dieses Funktionärs-Treffens. Diesmal ging das gemeinsame Mahl in Salzburg über die Bühne und der Gastgeber garnierte die Speisen mit einem Präsent, bei dem einem etwas dünnhäutigeren Menschen schnell einmal ein Brocken im Hals stecken bleiben könnte. Der scheidende Landespräsident Herbert Hübel überreichte ÖFB-Chef Klaus Mitterdorfer in unverhohlener Anspielung auf dessen modische Gewohnheiten eine Krawatte.