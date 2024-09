Das Heimspiel von Fußball-Vizemeister Salzburg am Samstag (17.00 Uhr) gegen Austria Klagenfurt ist aufgrund der Platzverhältnisse und der anhaltenden starken Regenfälle abgesagt worden. Das gab die Liga am Freitagnachmittag nach einer Vorkommissionierung der Red Bull Arena bekannt. Zuvor waren bereits die beiden Freitagsspiele in der 2. Fußball-Liga zwischen SKN St. Pölten gegen Admira und Rapid II gegen Amstetten abgesagt worden.

„Durch die starken Regenfälle der letzten Tage gab es schon jetzt in vielen Bereichen des Spielfeldes extrem tiefen Boden“, teilten die Salzburger in einer Aussendung mit. „Da die Wetterprognosen für die kommenden Tage keinerlei Besserung, sondern vielmehr weiteren Niederschlag ankündigen“, sei die Absage unumgänglich gewesen.

In der zweiten Liga hätte das Nachwuchsteam von Rapid am Freitag um 18.00 Uhr im Allianz Stadion gespielt, die Admira wäre um 20.30 Uhr in der niederösterreichischen Landeshauptstadt zu Gast gewesen. Die Termine für die Neuaustragungen sollen bald feststehen.