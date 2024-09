Ab 10 Uhr messen sich zum bereits 37. Mal die Härtesten der Harten in der Naturarena der Dolomiten. Den Anfang machen die Bergläufer, gefolgt von den Paragleitern, die schließlich im Lienzer Dolomitenstadion an die Mountainbiker übergeben. Zum Schluss kämpfen sich noch die Kanuten im Wildwasser durch die Fluten ehe es zum Ziel am Hauptplatz in Lienz geht. Nach ungefähr vier Stunden werden die besten Teams im Ziel erwartet. Großer Favorit ist abermals Team Kolland, das den siebenten Sieg in Folge anstrebt.